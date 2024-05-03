ФСБ показала кадры с агентом Украины, нейтрализованным в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры, на которых виден планировавший теракты украинский агент, нейтрализованный позднее в Ленинградской области. Об этом пишет "Газета.ру".

На кадрах видно, как мужчина приобретает компоненты в магазине. Далее показывается работа органов внутренних дел возле его автомобиля уже после ликвидации агента. В багажнике транспорта, согласно видео, нашли предметы, похожие на оружие и различные боеприпасы.



Информация об уничтожении украинского диверсанта, прибывшего из Литвы, появилась 3 мая. По данным ФСБ, россиянин 1976 года рождения планировал совершить ряд терактов, включая военный объект в столичном регионе и топливный терминал в Ленинградской области.



В телефоне у мужчины обнаружилась переписка с кураторами из Украины, которые хотели устроить теракт в православных храмах и местах скопления русскоязычных жителей в Прибалтийских странах, уточняли в спецслужбе.

