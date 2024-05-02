ФСБ задержала в ЛНР гражданку Украины, корректирующую удары ВСУ

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Силовики в ЛНР задержали украинку, которая передавала ВСУ данные о позициях ВС РФ. О случившемся ТАСС рассказали в управлении ФСБ по республике.

"Жительница поселка Троицкого, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении СВО", – уточнили в ведомстве.

Собранную информацию она отправляла украинскому военнослужащему.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР по подозрению в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинского канала в мессенджере Telegram.

Девушка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные и проезжавшие автомобили, но и обстановка в городе в целом.

