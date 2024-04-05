ФСБ задержала студентку из ЛНР за шпионаж в интересах ВСУ

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Сотрудники ФСБ задержали студентку одного из вузов Луганской Народной Республики, которую подозревают в шпионаже в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ РФ по ЛНР.

По сведениям спецслужбы, девушка передавала в ВСУ данные о местоположении российских солдат при помощи украинских каналов в Telegram. Жительница ЛНР руководствовалась личными мотивами, говорится в сообщении.

По данным ФСБ, она является отличницей последнего курса одного из вузов республики по специальности "социология". Сама студентка пояснила, что администратора канала интересовали не только военные и проезжавшие автомобили, но и обстановка в городе в целом, военные объекты и административные сооружения.

В настоящий момент против девушки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, добавили в материале.



Ранее ФСБ задержала двух жителей ЛНР, которых также подозревали в сборе данных о российских военных. По данным спецслужбы, один фигурант предоставлял данные людям, действовавшим в интересах СБУ, а другая – представителям вооруженных формирований Украины.