В МИД РФ заявили, что подтверждения саммита Путина, Си Цзиньпина и Трампа пока нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Окончательного решения о проведении встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пока нет, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Об этом сообщает ТАСС.

"Окончательного решения и подтверждения нет", – сказал дипломат, отметив, что в МИД говорят о такой встрече с приставкой "если".

Хозяином саммита выступает китайская сторона, уточнил Руденко. Если встреча все же состоится, в повестку войдут темы, которые согласуют между собой три государства, а вопрос, не подходящий одной из сторон, в нее не попадет, пояснил замминистра.

Отвечая на вопрос о контроле над вооружениями, Руденко рассказал, что повестка дня еще обсуждается. Информации о том, что саммит точно состоится, до сих пор нет: сейчас речь идет именно о возможности.

С 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в рамках этого саммита.

Ранее в МИД России указывали на то, что Москва нацелена на то, чтобы данная встреча состоялась. Кроме того, Россия планирует добиваться включения в повестку целого набора вопросов. При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков говорил о том, что подготовка к встрече уже началась.

