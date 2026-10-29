29 октября, 07:38Транспорт
Улицы и набережные перекроют в центре столицы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 08:00 29 октября в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Движение до конца мероприятия будет закрыто:
- на Москворецкой улице;
- на Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;
- на Моховой улице – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
- на Охотном Ряду;
- на улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
- на Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;
- на улице Волхонке;
- на улице Ленивке;
- на Новой и Старой площадях;
- на Москворецкой набережной;
- на Пречистенской набережной – Большого Каменного моста до Новокрымского проезда;
- на Кремлевской набережной;
- на Большом Москворецком мосту;
- на Малом Устьинском мосту;
- в Театральном проезде;
- в Китайгородском проезде;
- в Соймоновском проезде.
Также до 23:59 запрещена парковка на улице Варварке. В связи с ограничениями время в пути на автомобиле может увеличиться в 2 раза. Москвичей призвали использовать для поездок метро, МЦК и МЦД.
Выезжать на личных авто рекомендуется после 20:00. Также необходимо закладывать дополнительное время на дорогу.
Между тем одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской закрыта для движения до 31 октября 2027 года. Это связано с проведением инженерных работ. На участках ограничений временно нельзя парковать автомобили. Водителей призвали обращать внимание на дорожные знаки.
Движение транспорта вновь ограничат в центре Москвы 29 октября