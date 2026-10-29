Улицы и набережные перекроют в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы с 08:00 29 октября в связи с проведением саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение до конца мероприятия будет закрыто:

на Москворецкой улице;

на Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;

на Моховой улице – от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

на Охотном Ряду;

на улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

на Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;

на улице Волхонке;

на улице Ленивке;

на Новой и Старой площадях;

на Москворецкой набережной;

на Пречистенской набережной – Большого Каменного моста до Новокрымского проезда;

на Кремлевской набережной;

на Большом Москворецком мосту;

на Малом Устьинском мосту;

в Театральном проезде;

в Китайгородском проезде;

в Соймоновском проезде.

Также до 23:59 запрещена парковка на улице Варварке. В связи с ограничениями время в пути на автомобиле может увеличиться в 2 раза. Москвичей призвали использовать для поездок метро, МЦК и МЦД.

Выезжать на личных авто рекомендуется после 20:00. Также необходимо закладывать дополнительное время на дорогу.

Между тем одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской закрыта для движения до 31 октября 2027 года. Это связано с проведением инженерных работ. На участках ограничений временно нельзя парковать автомобили. Водителей призвали обращать внимание на дорожные знаки.