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29 октября, 21:08

Политика

Путин произнес девиз саммита "Россия – Африка"

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Девизом прошедшего третьего саммита "Россия – Африка" стал "За мир, безопасность и развитие". Он определил ход и тематику обсуждений, заявил Владимир Путин на пресс-конференции.

По его словам, участниками мероприятия стал 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента и руководители почти всех ведущих африканских интеграционных структур.

Глава государства также отметил, что Россия никогда не являлась колониальной державой, поэтому вопрос о возможном использовании территории Африки для соперничества направлен "не по адресу".

"Россия никогда не рассматривала стары Африки как какие-то объекты для соперничества", – сказал Путин.

Он указал, что страны Африки для России всегда были друзьями.

Ранее РФ и африканские государства согласовали совместный план действий на 2027–2029 годы. Путин назвал регулярное проведение саммитов доброй традицией, свидетельствующей о стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи на основе партнерства и взаимного уважения ради общего роста и процветания.

Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка"

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