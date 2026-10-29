29 октября, 21:08Политика
Путин произнес девиз саммита "Россия – Африка"
Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев
Девизом прошедшего третьего саммита "Россия – Африка" стал "За мир, безопасность и развитие". Он определил ход и тематику обсуждений, заявил Владимир Путин на пресс-конференции.
По его словам, участниками мероприятия стал 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента и руководители почти всех ведущих африканских интеграционных структур.
Глава государства также отметил, что Россия никогда не являлась колониальной державой, поэтому вопрос о возможном использовании территории Африки для соперничества направлен "не по адресу".
"Россия никогда не рассматривала стары Африки как какие-то объекты для соперничества", – сказал Путин.
Он указал, что страны Африки для России всегда были друзьями.
Ранее РФ и африканские государства согласовали совместный план действий на 2027–2029 годы. Путин назвал регулярное проведение саммитов доброй традицией, свидетельствующей о стремлении обеих сторон укреплять многополярные связи на основе партнерства и взаимного уважения ради общего роста и процветания.
Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка"