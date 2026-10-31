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31 октября, 22:56

Наука

Российские ученые сообщили о неожиданном начале магнитной бури

Фото: depositphotos/KrisCole

Геомагнитные возмущения на Земле неожиданно усилились до магнитной бури уровня G2. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в телеграм-канале.

По данным ученых, буря началась приблизительно час назад. Причиной геомагнитных возмущений стала корональная дыра на Солнце.

На фоне происходящего над Россией наблюдаются полярные сияния максимального уровня, добавили в лаборатории.

Ранее ученые сообщали, что магнитные бури не ожидаются в ближайшие дни, несмотря на прохождение Земли через возмущенную область космического пространства. Отмечалось, что умеренные геомагнитные возмущения еще возможны, однако магнитосфера Земли отреагировала на усиление солнечного ветра слабее, чем предполагали специалисты.

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