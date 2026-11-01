Силы ПВО уничтожили почти 28 тысяч украинских БПЛА над Россией за октябрь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны за октябрь уничтожили почти 28 тысяч украинских беспилотников над территорией страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства обороны России.

Всего с 1 по 31 октября было сбито 27 988 беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов зафиксировали 6 октября – тогда средства ПВО уничтожили 1 750 дронов.

В пятерку дней с максимальными показателями также вошли 14 и 29 октября – по 1 425 беспилотников, 24 октября – 1 297 и 30 октября – 1 263 аппарата. На эти пять дат пришлось 7 160 сбитых дронов. Это около 26% от общего октябрьского показателя.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российская ПВО ежедневно уничтожает более 98% украинских беспилотников. По его словам, в январе средства противовоздушной обороны в среднем перехватывали над российскими регионами около 120 беспилотных летательных аппаратов и ракет в сутки. К осени этот показатель увеличился более чем в пять раз.