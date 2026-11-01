Октябрь в Москве стал вторым по теплу в истории метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Минувший октябрь в Москве занял второе место по теплу за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура месяца составила 9,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, октябрь 2026 года уступил рекорду октября 2020 года всего 0,1 градуса. При этом месяц оказался на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

"Средняя температура месяца оказалась плюс 9,1 градуса, что на 0,1 градуса меньше рекордно теплого октября 2020 года. Октябрь 2026-го занял второе место по теплу", – рассказал синоптик.

Кроме того, минувший октябрь отметился дефицитом осадков, который составил 54%.

Также в октябре продолжительность солнечного сияния в столице достигла 120 часов, превысив климатическую норму на 46 часов. По данным МГУ, нормативный показатель для этого месяца составляет 74 часа. При этом абсолютный рекорд для октябрьской Москвы, установленный в 2005 году, равен 140 часам.

