Октябрь в Москве вошел в топ самых теплых за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Октябрь 2026 года в Москве оказался одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии. Об этом РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

"Средняя температура месяца превысила норму на 3 градуса. Кроме того, почти весь октябрь держалась положительная температурная аномалия, за исключением четырех дней", – пояснил он.

По словам Голубева, погода в октябре была довольно ровной. Именно из-за отсутствия резких колебаний отдельные суточные рекорды температуры не были побиты, хотя почти каждый день температура превышала норму.

Синоптик добавил, что октябрь также стал очень сухим: на текущий момент зафиксировано около 47% нормы осадков, то есть чуть меньше половины обычного количества.

Ранее метеоролог рассказывал, что легкое похолодание придет в Москву в предстоящие выходные, 31 октября и 1 ноября. Изменение температуры воздуха он связал с атмосферным фронтом, который пройдет к концу выходных. Ветер сменится на северо-восточный, но погода останется теплой.

