Слабые заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 31 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Слабые заморозки возможны в Московском регионе в ночь на 31 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По последним данным метеорологов, ночью, когда небо будет частично покрыто облаками, температура в Москве будет колебаться между плюс 2 и плюс 4 градусами, а в области – от минус 1 до плюс 4 градусов. Осадков не предвидится, а ветер будет слабым.

В течение дня 31 октября в Москве температура поднимется до плюс 9–11 градусов, а в области – до плюс 8–13 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 5 градусов, местами по области возможны заморозки.

Днем в столице ожидается от 5 до 10 градусов тепла, преимущественно без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

