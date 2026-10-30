Ягненка с "Городской фермы" ВДНХ назвали Яшей

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ягненок с "Городской фермы" на ВДНХ получил имя Яша – его выбрали юные москвичи на платформе "Активный гражданин – детям". Об этом сообщается в телеграм-канале выставочного комплекса.

Яша родился в начале августа. Его родители – овца Генриетта и баран Юлик. Имя для старшей сестры Яши Ириски тоже выбирали юные москвичи. Познакомиться с Яшей, Ириской и их родителями можно на "Городской ферме".

Юные горожане выбирали имя для ягненка из пяти вариантов: Пухлик, Яша, Лелик, Янтарь и Лютик. Отмечалось, что малыш появился на свет совсем крошечным и даже во взрослом возрасте останется небольшим – это особенность породы.

Тем временем в проекте "Активный гражданин" началось голосование за имя для птенца сипухи – нового обитателя Соколиного двора музея-заповедника "Коломенское". Птенец сипухи родился 17 июля в подмосковном питомнике, где занимаются разведением редких краснокнижных хищных птиц. В "Коломенское" он приехал совсем маленьким.