29 октября, 16:49Регионы
Рысь-футболистку засняли в заповеднике в Нижегородской области
На кадрах видно, как рысь играет с несколькими шишками: подкидывает, пинает лапами и прыгает по поляне.
В пресс-службе отметили, что в 2025 году камера зарегистрировала самку рыси с двумя котятами второго года. Там допустили, что это один из подросших котят навестил прошлогодний участок и вспомнил свои детские игры.
Ранее в Туве фотоловушка запечатлела сразу семь котят манула. Это является рекордным количеством для России. Фотоловушки для учета манулов установлены в Даурском и Хакасском заповедниках, Сайлюгемском национальном парке и в Красноярском крае.