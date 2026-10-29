Рысь-футболистку засняли в заповеднике в Нижегородской области

Видео: ФГБУ "Нижегородское Поволжье"

В Керженском заповеднике в Нижегородской области фотоловушка засняла рысь-футболистку. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Нижегородское Поволжье".

На кадрах видно, как рысь играет с несколькими шишками: подкидывает, пинает лапами и прыгает по поляне.

В пресс-службе отметили, что в 2025 году камера зарегистрировала самку рыси с двумя котятами второго года. Там допустили, что это один из подросших котят навестил прошлогодний участок и вспомнил свои детские игры.

Ранее в Туве фотоловушка запечатлела сразу семь котят манула. Это является рекордным количеством для России. Фотоловушки для учета манулов установлены в Даурском и Хакасском заповедниках, Сайлюгемском национальном парке и в Красноярском крае.