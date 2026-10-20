На платформе "Активный гражданин – детям" запустили серию видео о лосях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юные москвичи смогут узнать о повадках лосей, обитающих в национальном парке "Лосиный остров". На платформе "Активный гражданин – детям" подготовили три видеоистории об этих животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый выпуск уже доступен. Вместе с ведущим дети выяснят, каких размеров достигают взрослые лоси, почему выбирают болотистые местности и густые леса, как используют рога и что с ними происходит зимой. Также в видео расскажут, есть ли у сохатых горб, умеют ли они плавать и нырять.

Еще два выпуска выйдут 21 и 22 октября. В них юным зрителям покажут, как специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды наблюдают за животными.

В частности, дети узнают о фотоловушках, которые устанавливают в лесу для изучения поведения лосей и других обитателей парка, а также о GPS-ошейниках, позволяющих отслеживать перемещения и активность зверей. Кроме того, речь пойдет о документах, которые есть у животных.

Также на платформе "Активный гражданин – детям" запустили голосование за имя для ягненка миниатюрной породы уэссан, родившегося в начале августа на "Городской ферме" ВДНХ. Юным москвичам предложили выбрать один из пяти вариантов – Пухлик, Яша, Лелик, Янтарь или Лютик – либо придумать собственный.