Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 12:00

Общество

На платформе "Активный гражданин – детям" запустили серию видео о лосях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юные москвичи смогут узнать о повадках лосей, обитающих в национальном парке "Лосиный остров". На платформе "Активный гражданин – детям" подготовили три видеоистории об этих животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый выпуск уже доступен. Вместе с ведущим дети выяснят, каких размеров достигают взрослые лоси, почему выбирают болотистые местности и густые леса, как используют рога и что с ними происходит зимой. Также в видео расскажут, есть ли у сохатых горб, умеют ли они плавать и нырять.

Еще два выпуска выйдут 21 и 22 октября. В них юным зрителям покажут, как специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды наблюдают за животными.

В частности, дети узнают о фотоловушках, которые устанавливают в лесу для изучения поведения лосей и других обитателей парка, а также о GPS-ошейниках, позволяющих отслеживать перемещения и активность зверей. Кроме того, речь пойдет о документах, которые есть у животных.

Также на платформе "Активный гражданин – детям" запустили голосование за имя для ягненка миниатюрной породы уэссан, родившегося в начале августа на "Городской ферме" ВДНХ. Юным москвичам предложили выбрать один из пяти вариантов – Пухлик, Яша, Лелик, Янтарь или Лютик – либо придумать собственный.

На платформе "Активный гражданин – детям" запустили проект о финансах

Читайте также


животныеобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика