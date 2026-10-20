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20 октября, 19:04

Политика

В ГД внесли законопроект о введении налогового вычета за содержание животных из приюта

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предложили ввести социальный налоговый вычет для россиян, взявших кошку или собаку из приюта. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно инициативе, граждане смогут вернуть часть расходов на содержание питомцев при наличии подтверждающих документов. Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Ольга Степченко и Амир Хамитов.

В перечень затрат, которые предлагается учитывать при предоставлении вычета, вошли покупка кормов, ветеринарных препаратов, средств от паразитов, гигиены и ухода, а также оплата ветеринарных услуг, вакцинации, стерилизации и маркирования животных.

Максимальную сумму расходов, принимаемых к вычету, предлагается установить на уровне 50 тысяч рублей за налоговый период на каждого питомца с учетом общего ограничения по социальным налоговым вычетам по пункту 2 статье 219 Налогового кодекса. Граждане смогут вернуть до 6,5 тысячи рублей за год на одно животное.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут поддержать бездомных животных и помочь обитателям природных комплексов, участвуя в акциях, сборах корма и выездах в приюты.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что помощь необязательно предполагает регулярное участие в добровольческих проектах. Даже разовая передача корма или участие в акции могут улучшить условия жизни животных, а прогулки и общение с людьми помогают питомцам привыкать к человеку и чувствовать себя увереннее.

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