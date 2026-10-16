Ушедших "на пенсию" служебных собак Росгвардии выставили на аукцион

В России проводятся необычные аукционы по продаже служебных собак, когда последние уже не могут выполнять свои обязанности. Причем приобрести питомца можно почти за бесценок: стоимость такого животного редко достигает даже тысячи рублей. Подробнее – в материале Москвы 24.

Друг с послужным списком

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mr.mrs.kovalevs

В Сети можно наткнуться на необычные торги, где служебных собак Росгвардии распродают на аукционе по символической цене. Например, приобрести питомца можно всего за 409, 696 или 983 рубля. При этом такой подход часто удивляет пользователей, ведь для многих странно видеть живых собак в роли лотов на торгах. На самом деле дальнейшая судьба животных после окончания службы часто зависит от этих аукционов, именно они определяют, куда питомцы попадут дальше.

Важно понимать, что покупка бывшей служебной собаки сильно отличается от приобретения обычного питомца. Годами такие животные работали по 12 часов в день, поэтому привыкли к постоянным нагрузкам и строгой дисциплине. Из-за этого овчарки и спаниели, прошедшие службу в ведомствах, могут не подойти человеку без опыта в кинологии. Ветеринарный врач, кинолог Яна Николайченкова подчеркнула в беседе с телеканалом Москва 24, что новому хозяину придется учитывать образ жизни служебной собаки.





Яна Николайченкова ветеринарный врач, кинолог Вы должны узнать привычки собаки, что она любит и не любит, а также помочь ей встроиться в ваш ритм жизни, не забывая ее. То есть мы можем вводить небольшое количество нагрузок, которые были у нее, прогулки, которые ей нужны. Также, если это пожилая собака, мы должны всегда помнить о режиме сна.

Владелица служебной собаки Наталья рассказала журналистам, что искала надежного защитника для дома и верного друга и в итоге забрала пса по кличке Парагвай.

"Спустя полгода, когда он понял, что в семье возможны поблажки и он стал любимчиком, то начал проявлять свой характер достаточно нагло. Он начал баловаться, где-то просить вкусненького, где-то капризничать с едой, проситься побольше погулять", – рассказала Наталья.

В свою очередь, владелица служебной собаки Ирина Кудряшова рассказала телеканалу Москва 24, что ее питомец – это настоящий подарок, поскольку такие животные умеют практически все. Ее питомцу по кличке Тайфун сейчас 7 лет.

Женщина вспомнила, как впервые привела пса домой и достала из переноски, после чего он с такой скоростью промчался по комнатам, что сразу сбил с ног кота. В тот момент хозяева поняли, что обзавелись домашним Тайфуном, который при этом оказался абсолютно беззлобным.

На балансе ведомства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Если найти нового владельца для служебной собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют. Оттуда забрать животное к себе домой может любой желающий. По словам исполнительного директора приюта Наталии Пановой, такой процесс происходит в частном порядке, это не системный подход.





Наталия Панова исполнительный директор приюта Это просто по сарафанному радио передается, и командиры частей и руководители кинологических подразделений принимают такое решение – привезти собаку к нам.

Юрист Александр Бударагин подчеркнул в разговоре с журналистами, что таких животных не имеют права выкинуть на улицу.

"Юридический статус животного определяется Федеральным законом № 498-ФЗ ("Об ответственном обращении с животными". – Прим. ред.), статьи 14. То есть там прописано, как собаки должны, соответственно, после службы вести дальнейшую свою жизнь. Соответственно, их списывают, но также не выкидывают на улицу. То есть они могут быть реализованы посредством аукциона или также находиться на балансе ведомства, пока, соответственно, не найдется хозяин или не возьмет уже какой-то гражданский приют. В этой связи хорошо помогают волонтеры", – рассказал эксперт.

Однако иногда после завершения службы собаки остаются жить со своими напарниками. К примеру, кинолог Петр Шеставин, который раньше работал полицейским, рассказал телеканалу, что ушел на пенсию после 16 лет работы и забрал обеих своих служебных собак домой.





Петр Шеставин кинолог Я с ними всю жизнь. Вот эту собаку я забрал, когда ей было 2 месяца, а сейчас ей 11 лет. С двухмесячного возраста она всю жизнь со мной находится. Другую собаку я забрал в 1,5 года, я ее сам себе нашел. Они обе служили в полиции, но, к примеру, первая собака была закуплена для нужд полиции. Со второй я работал по договору. То есть это моя была личная собака, с которой я работал в полиции.

Первая собака – спаниель по кличке Царица – 8 лет проработала в МВД, где помогала искать запрещенные вещества. Со службы ее списали после того, как у нее стал ухудшаться нюх, и теперь она находится на заслуженном отдыхе.

По словам Шеставина, во время службы у собаки всегда было четкое разделение между работой и отдыхом, поэтому сейчас для нее наступили времена постоянного покоя. Она спокойно спит на диване, хорошо питается, гуляет и прекрасно себя чувствует. А вот у второй собаки по кличке Велес начались совсем другие будни: после завершения службы его отдали в кинологический спорт.

Пожизненный присмотр

"Спецреп": отслужили свое

При этом судьба некоторых животных, которые больше не могут работать бок о бок с человеком, нередко становится поводом для громких обсуждений. Например, несколько лет назад в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге списанных цирковых зверей якобы планируют отдавать для использования в вольерной охоте, рассказали журналисты.

Сообщалось, что с рядом цирков уже идут серьезные переговоры о передаче в такие вольеры старых медведей и других крупных хищников, неспособных больше выступать. Однако в "Росгосцирке" эту информацию официально опровергли. В настоящее время законодательство предъявляет строгие требования к обращению со зверями-ветеранами. Организации, в которых животные выступали, обязаны обеспечивать им пожизненное содержание и полноценный уход после завершения их карьеры.

Дрессировщик Георгий рассказал телеканалу Москва 24, что 12 лет выступал на манеже вместе с гималайским медведем по кличке Боня. Мужчина буквально вырастил хищника, однако продолжать совместную работу они больше не могут.





Георгий дрессировщик Много лет отработал, и вот сейчас он пенсионер, как бы на заслуженном отдыхе. Хороший медведь, жалко, честно говоря, расставаться, потому что я много лет с ним.

Сейчас Боня живет в центре реабилитации диких животных вместе с другой бывшей цирковой медведицей по кличке Ася, и оба хищника выглядят вполне благополучно.

В свою очередь, служебные полицейские лошади помогают обеспечивать общественный порядок на крупных мероприятиях в Москве. За одну смену они преодолевают до 25 километров, а на пенсию они обычно выходят в 16 лет. В связи с этим в подразделении ежегодно проводят плановый отбор животных, которые по состоянию здоровья больше не могут нести службу.

У каждой лошади есть инвентарный номер, клеймо, ветеринарные справки и документы. Тем не менее даже после завершения работы в полиции конь может жить и оставаться активным еще долгие годы. По этой причине бывших напарников нередко выкупают сами сотрудники конных подразделений, которые просто не могут бросить животных, либо их забирают конноспортивные клубы. Однако по закону после списания это движимое имущество ведомство обязано сначала выставить на торги, а информацию об аукционах публикуют на официальном сайте госзакупок.