Бывшие хозяева оплатили передержку алабая, который был заперт без еды под Люберцами

Алабай по кличке Джек 4 года жил в тесной запертой клетке на полузаброшенном участке под Люберцами. Все это время животное подкармливали неравнодушные местные жители. Как сложилась судьба собаки – в материале Москвы 24.

Зеленая вода и протухшее мясо

Пожилого алабая по кличке Джек в течение 4 лет удерживали в тесном вольере на участке с недостроенным домом в деревне Островцы недалеко от Люберец.

Неравнодушные местные жители обратились за помощью к телеканалу Москва 24. Выяснилось, что хозяин 10-летней собаки скончался несколько лет назад, а его родственники посещали это место не чаще раза в неделю. Поэтому Джек нередко оставался без корма и воды, не говоря уже о надлежащем уходе.

"Собака взаперти, что зимой в холода, что летом. Он с тухлой водой без еды. Я не знаю, как он выжил, честно", – отметила местная жительница в разговоре с телеканалом.

Другой мужчина рассказал журналистам, что приходил поить и кормить питомца, особенно когда на улице стояла сильная жара. Такие условия жизни крайне опасны для здоровья животного, сказал телеканалу Москва 24 сотрудник Благотворительного фонда защиты городских животных Константин Янкаускас.





Константин Янкаускас сотрудник Благотворительного фонда защиты городских животных Это может быть истощение от жажды и от голода. Также вследствие истощения могут развиться инфекции, болезни, переходящие в хронический характер.

Дальнейшей судьбой собаки озаботился волонтер Роман. Мужчина рассказал телеканалу Москва 24, что в клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой. Продукты жизнедеятельности животного также никто не убирал.

По словам Романа, пес вряд ли мог нормально отдыхать: вольер был завален строительным мусором и бутылками. Из-за голода, отсутствия выгула и одиночества Джек постоянно лаял и грыз металлические прутья вольера.

"Я ее выкинуть не могу"

Алабай оказался заперт без еды в дачном поселке под Люберцами

Огласка ситуации помогла выйти на контакт с владельцами Джека. Изначально они отказывались отдавать питомца волонтерам, но позже все же согласились найти ему другую семью.

"Договорились очень давно, чтобы отдать. Но дело в том, что она (собака. – Прим. ред.) у нас большая, уже никто и брать не хочет. Я ее выкинуть не могу. Если есть возможность отдать, я за", – отметила в разговоре с телеканалом Москва 24 сноха умершего хозяина Джека.

Однако с первого раза волонтеры не смогли забрать питомца: из-за большого стресса Джек стал вести себя недружелюбно.

"Собака немножко агрессию проявляет <...>. Cама она в хорошем состоянии, но за ним не ухаживают: там фекалии, остатки еды и все такое. Собака накормленная, сытая, но она к себе подпускает хозяев, а нас нет", – объяснил ситуацию телеканалу Москва 24 кинолог Максим Юсупов.

К Джеку пришлось вызывать специалиста, который смог ввести псу седативный препарат. По словам волонтера Романа, вечером 7 октября собаку успешно перевезли в одну из лучших передержек Московской области, специализирующейся на алабаях. Здесь животному предстоит пройти курс лечения и реабилитации перед поиском новых владельцев.

По данным телеканала Москва 24, бывшие владельцы собаки после долгих переговоров оплатили месяц пребывания Джека в передержке, остальные средства собирают неравнодушные.





Роман волонтер Эта история не о живодерстве в классической форме. Это история о том, когда люди считают по каким-то причинам, что собака – это нечто второстепенное, это то, что можно отложить в список дальних дел.

Мужчина выразил надежду, что широкая огласка инцидента заставит общество переосмыслить отношение к питомцам и поможет изменить подобные подходы к обращению с животными.

Однако на этом история для прежних хозяев Джека рискует не закончиться. Как рассказал телеканалу Москва 24 кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков, по закону владельцев могут привлечь к ответственности. Если будет установлено, что зверь получил увечье в результате жестокого обращения, преступление будет содержать уголовный состав. Если речь пойдет о жестоком обращении, которое не повлекло стойкого вреда здоровью или смерти, все может ограничиться административной ответственностью, пояснил специалист.

