Минимальный размер оплаты труда в России вырастет с 1 января 2027 года и достигнет 28 935 рублей в месяц. Как это отразится на доходах и бизнесе, разбиралась Москва 24.

Увеличить минимум

Рост минимального размера оплаты труда на 6,8% произойдет с 1 января 2027 года – МРОТ достигнет 28 935 рублей в месяц. Соответствующий закон Госдума приняла в составе бюджетного пакета. Одновременно на 2027–2029 годы приостанавливается действие норм, по которым МРОТ рассчитывался исходя из медианной заработной платы.

В этот период показатель будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций. Как отмечается в заключении комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, новый подход позволит опираться на более актуальные и комплексные прогнозы.

По словам зампреда комитета по экономической политике Алексея Говырина, изменение затронет примерно 4,5 миллиона работников, чья зарплата зависит от федерального минимума.

Доплаты за работу ночью, сверхурочно, в праздники и за совмещение должностей начисляют дополнительно – сверх минимальной зарплаты. Если оклад или тарифная ставка вырастут, увеличатся и выплаты, которые от них зависят (например, процентные надбавки). Районные коэффициенты и северные надбавки тоже платят сверх МРОТ.

В бюджетных организациях новую зарплату обеспечат за счет бюджетных денег и других разрешенных источников, а в частных компаниях – за счет средств самого работодателя.





Алексей Говырин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике МРОТ используется и как расчетная основа для страховых выплат. Если больничное пособие или пособие по беременности и родам назначается исходя из МРОТ, новая величина повысит минимальный расчетный уровень. При назначении пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям МРОТ применяется для определения среднего заработка в установленных законом случаях.

Из‑за повышения зарплаты вырастут и удержания, которые считают в процентах от дохода, в том числе алименты. Кроме того, увеличится база для страховых взносов. При общем тарифе 30% страховые взносы работодателя с зарплаты на уровне федерального МРОТ станут больше: они вырастут с 8 127,90 до 8 680,50 рубля в месяц.

В целом, по данным замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Зои Викторовой, в 2027–2029 годах зарплаты в столице будут расти примерно на 8,5 % в год. Она озвучила эти цифры на заседании комиссии Мосгордумы.

При этом за первые восемь месяцев текущего года рост зарплат в Москве оказался заметно выше – он достиг 12,7%. В ближайшие три года доходы продолжат увеличиваться, но темпы роста станут более умеренными.

Повысят не всем?

Минимальный размер оплаты труда – это форма социальной поддержки со стороны государства, напомнил в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Различного рода социальные выплаты, которые привязаны к МРОТ, тоже могут увеличиться. Эта индексация составила точно не меньше, чем официальная инфляция. И она будет очень хорошим подспорьем, особенно в непростые экономические времена, для людей с низкими доходами. Вот это главное предназначение показателя.

Однако, если человек хочет заметно повысить доход, по мнению эксперта, стоит присмотреться к профессиям, которых сейчас не хватает на рынке. Для этого можно пройти обучение, повысить квалификацию или переквалифицироваться: это поможет занять востребованную нишу и рассчитывать на более высокую оплату труда.

"Это более надежный способ увеличить собственный доход. А с точки зрения людей с минимальными доходами и минимальными квалификациями, МРОТ позволит им сохранить привычный уровень жизни", – заключил он.

В свою очередь, учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова в беседе с Москвой 24 отметила, что автоматического повышения зарплаты для всех работников не произойдет.

"В первую очередь повышение коснется тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ. Работодатель будет обязан довести оплату труда до нового минимального уровня при условии полной отработки нормы рабочего времени", – отметила она.

Что касается остальных сотрудников, здесь все зависит от политики конкретной компании, финансовых возможностей бизнеса и системы оплаты труда. Если человек получает, например, 50 или 70 тысяч рублей, само по себе повышение МРОТ не обязывает работодателя пропорционально повышать ему зарплату.



Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант Индексация зарплат должна быть частью нормальной кадровой политики компании. Ведь растут не только минимальные зарплаты, но и цены, расходы сотрудников, требования к специалистам. Если компания хочет удерживать сильных работников, ей важно следить за конкурентоспособностью зарплат.

При этом не стоит ждать, что работодатель обязательно сам предложит повышение. Если сотрудник считает, что его зарплата уже не соответствует объему задач, ответственности или рыночному уровню, вполне нормально поднять этот вопрос с руководителем, уточнила Султанова.

"Я бы советовала готовиться к такому разговору: посмотреть, сколько сейчас предлагают специалистам аналогичного уровня на рынке, вспомнить свои результаты и достижения, оценить, как за последнее время изменились обязанности", – пояснила эксперт.

Также стоит говорить не просто о том, что все подорожало, а о своей ценности для компании и вкладе в ее работу.

Повышение МРОТ – это важный шаг, но для сотрудников гораздо важнее, чтобы пересмотр зарплат был не разовой реакцией на изменения законодательства, а регулярной и понятной практикой со стороны работодателя, резюмировала эксперт.