Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации

Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии по внедрению и регулированию искусственного интеллекта (ИИ) в России. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Встречу провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, формирование в стране рынка использования технологий ИИ является одной из приоритетных задач для отечественного бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти.

"У нашей страны есть собственные фундаментальные модели. Востребованные прикладные инструменты активно внедряются в промышленности, социальной сфере, госуправлении и по ряду других направлений", – отметил Мишустин.

Глава кабмина также добавил, что объем услуг по разработке и реализации решений в области нейросетей в прошлом году достиг почти 37 миллиардов рублей.

В промышленности использование ИИ позволяет минимизировать внеплановые простои и снизить долю брака. В сельском хозяйстве – помогает следить за состоянием полей и способствует более рациональному и эффективному применению удобрений, а в здравоохранении содействует сокращению нагрузки на врачей.

"Технологии выступают именно помощником в обработке документов и результатов исследований, окончательное заключение во всех случаях остается за специалистом-медиком", – подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что благодаря развитию ИИ в стране появляется автономный транспорт. Также люди все чаще используют нейросети в повседневной жизни и профессиональной деятельности – возможности предоставляют отечественные технологические лидеры.

В настоящее время подготовлен проект национального плана внедрения ИИ, который призван помочь улучшить качество товаров и услуг, сократить временные затраты, снизить финансовые и административные издержки.

"Для учеников 5–11-х классов уже проводится внеурочный профильный курс более чем в тысяче школ, и их количество будет расти. И конечно, никто не отменял необходимость заниматься фундаментальными науками, фундаментальными предметами", – отметил Мишустин, говоря о необходимости перенастроить механизмы подготовки и переподготовки кадров.

В прошлом году вузы страны подготовили 8,5 тысячи выпускников по образовательным программам по профилю ИИ, что на 20% больше планируемого результата. Продвигается проект "Топ-ИИ", в котором участвуют 22 университета из 13 регионов.

По словам Мишустина, важно выявлять и поддерживать талантливых исследователей и инженеров, создавать условия для их работы.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия располагает крупными запасами энергоресурсов, включая гидроэнергетику и возобновляемые источники. Это дает государству конкурентные преимущества в развитии нейросетей. По словам президента России, в стране работают компании, которые являются лидерами в сфере ИИ.