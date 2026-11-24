Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Пассажирский автобус King Long, в салоне которого находились 13 детей, съехал с проезжей части и опрокинулся в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, авария произошла на 15-м километре автодороги Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское. Предварительно, водитель не справился с управлением.

За медицинской помощью на данный момент никто не обратился, уточнили в ведомстве. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция предупредила, что до конца суток 25 ноября в Московской области ожидаются снег и метель. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам советуют быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

Ранее три легковых автомобиля столкнулись в поселке Кильмезь в Кировской области. В результате ДТП четыре человека получили травмы. Выбраться из поврежденной иномарки водителю и пассажиру помогли спасатели.