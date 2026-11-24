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Основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли 21 ноября в ДТП в Чили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Авария произошла около 14:00 по местному времени в регионе Магальянес. Туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Позднее в российском посольстве сообщили, что в результате столкновения погибли двое граждан РФ, однако их личности не раскрывались. Еще пять человек получили травмы, в том числе двое россиян.

Позднее СМИ сообщали, что жертвами ДТП были именно Цыпины. Они находились в микроавтобусе, который следовал из Пунта-Аренас в направлении Пуэрто-Наталеса. При этом водитель грузовика мог находиться под воздействием наркотиков, отмечали журналисты.