24 ноября, 17:15Происшествия
Сеть зоотоваров "Четыре лапы" подтвердила гибель основателей компании Цыпиных
Фото: телеграм-канал Baza
Основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли 21 ноября в ДТП в Чили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Авария произошла около 14:00 по местному времени в регионе Магальянес. Туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком.
Позднее в российском посольстве сообщили, что в результате столкновения погибли двое граждан РФ, однако их личности не раскрывались. Еще пять человек получили травмы, в том числе двое россиян.
Позднее СМИ сообщали, что жертвами ДТП были именно Цыпины. Они находились в микроавтобусе, который следовал из Пунта-Аренас в направлении Пуэрто-Наталеса. При этом водитель грузовика мог находиться под воздействием наркотиков, отмечали журналисты.