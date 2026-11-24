Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тротуары во время снегопада следует очищать каждые 30 минут или каждые 3 часа. После осадков работы по формированию снежных валов необходимо завершать в течение 6–12 часов, рассказал РИА Новости зампредседателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

Как объяснил парламентарий, частота очистки тротуаров зависит от температуры воздуха и интенсивности пешеходного движения, а формирование валов – от категории территории. При этом обильный снегопад не снимает с коммунальных служб обязанности убирать снег вовремя: работы должны идти не только после прекращения осадков, но и прямо во время них, подчеркнул Якубовский.

Также депутат обратил внимание, что зоны ответственности управляющих организаций и городских коммунальных служб следует разграничивать. УК отвечают за пешеходные дорожки и другие участки придомовой территории. Механизированная уборка улиц и проездов, включая внутридворовые, а также вывоз снега не всегда входит в обязанности УК. Главный критерий – безопасность людей, причем независимо от распределения обязанностей.

"Подходы к подъездам, пешеходные дорожки и проезды для экстренных служб необходимо поддерживать в безопасном состоянии, не допуская образования опасной наледи и снежных завалов", – отметил Якубовский.

Если снег не убирают вовремя, то гражданам следует обратиться в управляющую организацию или в коммунальную службу, которая обслуживает территорию, заключил он.

Ранее сообщалось, что в России дорожные службы завершили подготовку федеральных магистралей к холодному времени года. Для обслуживания трасс в условиях снегопадов и гололедицы планируют задействовать свыше 11 тысяч единиц специализированной техники.

Запасы противогололедных материалов распределили по 950 площадкам в разных регионах страны. В их распоряжении находятся свыше 3,2 миллиона кубометров песка, 1,1 миллиона кубометров технической соли и более 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси.

