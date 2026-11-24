Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой выявили рак желудка четвертой стадии, решила лечиться в Китае после того, как болезнь начала прогрессировать, а химиотерапия не дала результата. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"После того как я прошла девять курсов химиотерапии в России, мой рак вернулся. Причем метастазы продолжили расти по новым местам", – сказала Чекалина.

Как отметила блогер, врачи предлагали продолжить химиотерапию другим препаратом каждые две недели. Однако состояние после сеансов ухудшалось, поэтому девушка решила рассмотреть альтернативные варианты лечения.

В Китае Чекалина рассчитывает пройти клеточную терапию. Механизм этого варианта борьбы с болезнью блогер описала так: у пациента берут кровь, и если она подходит, в течение трех недель изготавливают вакцину, а лейкоциты учат уничтожать раковые клетки.

Перед введением препарата проводят химиотерапию, чтобы снизить количество собственных лейкоцитов и подготовить организм к введению новых клеток, добавила Чекалина.

Сейчас она проходит подготовку к терапии и получает поддерживающие капельницы. Блогер также сообщила о метастазах в головном мозге: врачи рассматривают возможность облучения.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они отправили за рубеж более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

В результате Чекалина приговорили к 7 годам заключения. Дело в отношении Лерчек приостановили из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но позже процесс возобновили. Суд назначил ей условное наказание и штраф в 763,5 миллиона рублей.

В середине ноября Владимир Путин помиловал блогера, после чего она смогла вылететь в КНР. Ее лечение оплатил благотворительный фонд "Русский Крест". При этом перед вылетом состояние Чекалиной ухудшилось.