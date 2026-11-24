Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/massgeneralbrigham

Молли Фалко из американского штата Нью-Гэмпшир прожила год с пересаженной генетически модифицированной почкой свиньи. Серьезных осложнений у нее не возникло, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, 58-летняя Фалко – бывший шеф-повар и мать двоих детей – держит рекорд по длительности жизни с функционирующим органом такого типа.

Как рассказал руководитель исследования по трансплантации почек в центре Mass General Brigham Леонардо Риелла, пересаженный орган "выводит токсины, вырабатывает мочу и поддерживает баланс жидкости и минералов". По его оценке, полученный результат укрепляет уверенность исследователей в том, что такие органы можно применять на практике.

Газета отмечает, что достижение важно на фоне нехватки донорских почек. При этом использование органов свиней для пересадки людям пока остается экспериментальным.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пересадка головы человеку в теории может стать реальностью благодаря достижениям хирургии и анестезиологии. Однако, считает он, подобное вмешательство потребует больших финансовых затрат и серьезных медицинских оснований.