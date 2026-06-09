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09 июня, 16:17

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SCMP: китайские ученые первые в мире пересадили несколько органов свиньи человеку

Китайские ученые первые в мире пересадили несколько органов свиньи человеку

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Китайские ученые успешно пересадили печень и почки свиньи 53-летнему мужчине. Это стало первой в мире удачной трансплантацией нескольких органов животного человеку, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Команду ученых возглавляли исследователи из второго филиала Медицинского университета Гуанси. После хирургического вмешательства новые органы в теле мужчины функционировали пять дней, затем исследование завершилось по желанию семьи пациента.

Как рассказали участники команды, их опыт выявил ранние иммунные и метаболические особенности, которые могут помочь в будущей клинической практике.

Ранее эмбриолог Эдуард Чуйко заявил, что в России к 2030 году может появиться генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для пересадки человеку. По его словам, создать животное можно за 3–4 года. Проект такого рода поможет решить критическую проблему дефицита донорских органов, отметил специалист.

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