Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета по правам человека (СПЧ) телеведущей Тутты Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко). Документ появился на портале правовой информации.

Кроме того, в новый состав СПЧ вошли:

вице-президент СРО "Национальная ассоциация "Союз психотерапевтов и психологов" Анна Данилова;

директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров;

академик РАН, директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев.

При этом Путин исключил из состава СПЧ режиссера Александра Сокурова, адвоката Владимира Ряховского, писателя Максима Замшева и сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с членами СПЧ запланирована на декабрь. Мероприятие традиционно проходит в первой половине месяца, рядом с датой Дня прав человека, который отмечается 10-го числа. Подготовка к разговору с российским лидером, как правило, ведется на протяжении всего года, однако говорить о ключевых темах беседы пока рано.

