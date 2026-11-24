24 ноября, 15:42Политика
Путин включил телеведущую Тутту Ларсен в состав СПЧ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета по правам человека (СПЧ) телеведущей Тутты Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко). Документ появился на портале правовой информации.
Кроме того, в новый состав СПЧ вошли:
- вице-президент СРО "Национальная ассоциация "Союз психотерапевтов и психологов" Анна Данилова;
- директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров;
- академик РАН, директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев.
При этом Путин исключил из состава СПЧ режиссера Александра Сокурова, адвоката Владимира Ряховского, писателя Максима Замшева и сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова.
Ранее сообщалось, что встреча Путина с членами СПЧ запланирована на декабрь. Мероприятие традиционно проходит в первой половине месяца, рядом с датой Дня прав человека, который отмечается 10-го числа. Подготовка к разговору с российским лидером, как правило, ведется на протяжении всего года, однако говорить о ключевых темах беседы пока рано.