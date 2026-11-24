Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бульдозер провалился под лед на озере в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе Красноярского края. Внутри него мог находиться человек, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГСУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на водоеме недалеко от Дудинки. Спасатели приступили к поискам возможного пострадавшего.

В ведомстве также обратили внимание на опасность выхода на водоемы – из-за погодных условий ледостав в Красноярском крае затягивается.

Ранее в Бурятии три человека погибли после того, как автомобиль с ними провалился под лед озера Бусани. Машина ушла на глубину около 2,5 метра, когда мужчины направлялись на рыбалку по неокрепшему льду. Тела погибших обнаружили местные жители на следующее утро.

