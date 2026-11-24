Фото: MAX/"Роскосмос"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-36" доставит на Международную космическую станцию (МКС) подарки к Новому году, а также овощи и свежие фрукты. Об этом рассказал замгендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов, передает ТАСС.

Он уточнил, что корабль запустили с космодрома Байконур в 13:17 (по московскому времени), а уже через 10 минут его успешно вывели на орбиту. Сближение с МКС ожидается 26 ноября.

По словам замгендиректора, станция получит более 2,4 тонны грузов. Речь идет о 750 килограммах топлива для дозаправки, а также 420 килограммах питьевой воды, 51 килограмме кислорода для пополнения атмосферы и 261 килограмме питания, включая свежие продукты. Кроме того, на орбиту были направлены оборудование с расходным материалом для экспериментов "Теледроид", "Асептик", "Вызов", "Орбита-МГ" и "Каскад".

Главными грузами на "Прогрессе МС-36" считаются антропоморфный манипулятор торсового типа, средства интеграции робота "Теледроид" и внешние обзорные телекамеры. Робот будет использоваться для оказания помощи космонавтам.

Машина адаптирована под стандартный космический инструмент. Также "Теледроид" имеет защиту от радиации, вакуума и перепадов температур, а модульная конструкция робота упрощает ремонт прямо на станции.

Грузовой корабль "Прогресс МС-36" стартовал к МКС 24 ноября. На орбиту его вывела ракета "Союз-2.1б". Ожидается, что "Теледроида" закрепят на внешней поверхности МКС.