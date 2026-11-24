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Московская полиция проводит проверку после конфликта на парковке с участием бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анны Погорилой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, мужчина толкнул женщину во время ссоры, из-за чего она упала. Сама фигуристка рассказала в соцсетях, что пострадала в результате столкновения с "неадекватным человеком". Она опубликовала видео с окровавленными костяшками пальцев, а также сообщила, что обратилась в травмпункт. По ее словам, обошлось без переломов.

После происшествия спортсменка написала заявление в полицию. Как уточнили в правоохранительных органах, встречные заявления от обеих сторон конфликта поступили 23 ноября. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее в московском метро пассажирка избила попутчицу и сломала ей нос. Конфликт произошел на перегоне между станциями "Белорусская" и "Сокол". Женщина 1994 года рождения нанесла оппонентке удары руками и ногами.

Полицейские изучили записи с камер и задержали злоумышленницу в Зеленограде. У пострадавшей диагностировали перелом носа, в отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье "Побои".