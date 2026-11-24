Фото: MAX/"Петровка, 38"

В столичном метро женщина избила пассажирку и сломала ей нос. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на перегоне между станциями "Белорусская" и "Сокол". Между женщинами 1994 и 1992 года рождения произошел конфликт. Первая нанесла оппонентке удары руками и ногами по голове и туловищу. Разнять участниц попытался очевидец.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность злоумышленницы.

Позже ее задержали в Зеленограде. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемой выдали подписку о невыезде.

Ранее в московском метро житель Истры ударил в лицо 64-летнюю женщину и скрылся. Поводом стала ссора из-за места.

Конфликт начался в вагоне и продолжился на платформе станции "Петровско-Разумовская". Пострадавшей после избиения потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого установили и задержали в течение суток.