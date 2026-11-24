Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Территориальным органам Роспотребнадзора совместно с региональными органами здравоохранения поручено ускорить темпы прививочной кампании против гриппа и приступить к ее завершению. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такое решение приняли по итогам совещания, уточнили в ведомстве.

В настоящее время в регионах России продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент прививку от гриппа сделали более 51,8 миллиона человек.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали более 698 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю. Этот показатель увеличился на 15% по сравнению с предыдущей семидневкой.

Всего в стране спрогнозировали две волны гриппа. Первая начнется в конце ноября, вторая – в феврале. Специалисты ФМБА связывают вспышки с вирусом A(H1N1)pdm09, известным как свиной грипп.