24 ноября, 14:12Шоу-бизнес
Певица Лена Катина заявила о готовности уйти в дом престарелых при болезни Альцгеймера
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Певица Лена Катина заявила, что готова отправиться в дом престарелых, если у нее выявят болезнь Альцгеймера. Об этом она рассказала на церемонии Voice Man Awards.
"Надеюсь, что у моих детей хватит сил и духа сдать меня в дом престарелых", – приводит слова исполнительницы "Звездач".
Катина объяснила, что не хочет, чтобы дети несли за нее ответственность. По мнению певицы, близким не стоит отказываться от своей жизни из-за необходимости ухаживать за пожилыми родственниками.
Она добавила, что знает, как трудно приходится, когда родные перестают ясно мыслить, и назвала такой уход ужасно тяжелым. Когда дети достигнут определенного возраста, она намерена пропагандировать этот подход.
Ранее хирурги Томского НИИ микрохирургии впервые в стране выполнили глубокое шейное лимфатическое шунтирование пациентке с болезнью Альцгеймера. Операция запускает очищение головного мозга от вредных белков, не затрагивая сам мозг. Вмешательство длилось три часа и проходило под микроскопом.
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