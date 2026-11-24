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Певица Лена Катина заявила, что готова отправиться в дом престарелых, если у нее выявят болезнь Альцгеймера. Об этом она рассказала на церемонии Voice Man Awards.

"Надеюсь, что у моих детей хватит сил и духа сдать меня в дом престарелых", – приводит слова исполнительницы "Звездач".

Катина объяснила, что не хочет, чтобы дети несли за нее ответственность. По мнению певицы, близким не стоит отказываться от своей жизни из-за необходимости ухаживать за пожилыми родственниками.

Она добавила, что знает, как трудно приходится, когда родные перестают ясно мыслить, и назвала такой уход ужасно тяжелым. Когда дети достигнут определенного возраста, она намерена пропагандировать этот подход.

Ранее хирурги Томского НИИ микрохирургии впервые в стране выполнили глубокое шейное лимфатическое шунтирование пациентке с болезнью Альцгеймера. Операция запускает очищение головного мозга от вредных белков, не затрагивая сам мозг. Вмешательство длилось три часа и проходило под микроскопом.