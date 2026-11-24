Фото: портал мэра и правительства Москвы

Префаб-технологии позволяют сокращать сроки возведения жилья по программе реновации в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Крупногабаритный модуль представляет собой почти готовую квартиру площадью до 100 квадратных метров. На заводе модуль оснащают окнами, фасадными элементами и внутренними инженерными системами, а также выполняют базовую отделку.

Жилой дом почти на 90% собирается в заводских условиях, благодаря чему сроки работ на площадке уменьшаются в 1,5–2 раза. Для жителей соседних домов снижается уровень шума. Кроме того, для каждого дома на заводе могут разработать индивидуальные фасадные и планировочные решения.

Технологию развивает "Комбинат инновационных технологий – МонАрх", являющийся резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва".

По технологии крупномодульного строительства уже возвели три дома: один – в Бабушкинском районе, два – в Черемушках. Жилой комплекс на улице Летчика Бабушкина возвели за девять месяцев. Жители получат квартиры с улучшенной отделкой, которую также выполнили в заводских условиях с регулярной проверкой материалов в лаборатории. Проектирование вели с применением технологий информационного моделирования.

Помимо крупномодульного строительства, для реновации применяют объемно-блочное домостроение, при котором на заводе изготавливают бетонные блоки отдельных комнат. Всего с использованием префаб-технологий построили 142 дома. Метод дает сокращение сроков возведения жилья до 50%.

С начала 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию более 1,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы по реновации появятся 19 новостроек общей площадью квартир более 437 тысяч квадратных метров. Пять домов возведут в Тимирязевском районе, четыре – в Бескудниковском, по три – в Головинском и Дмитровском, два – в Западном Дегунине, по одному – в Хорошёвском и Коптеве.

