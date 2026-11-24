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Блогера Артема Чекалина отправили из СИЗО в колонию, где он будет отбывать наказание, сообщил Super адвокат и представитель блогера Сергей Гуров.

Куда именно переведен осужденный, пока неизвестно. Его представители узнали об этапировании уже после того, как он покинул СИЗО.

"Вопрос этапирования и сам этап составляют сведения о государственной тайне. Родственники и адвокаты узнают, куда именно этапировали осужденного, только когда он туда прибудет", – пояснил Гуров.

Он уточнил, что данные о маршруте и конечном пункте этапирования держат в секрете из соображений безопасности.

Сроки доставки Чекалина в колонию будут зависеть от маршрута и могут существенно различаться. Какие города он проедет по пути, пока не сообщается. Из СИЗО блогера отправили 22 ноября, в воскресенье. В настоящее время связаться с ним невозможно.

"Чем быстрее он доедет до колонии, тем быстрее у детей и родственников появится возможность с ним встретиться", – добавил адвокат.

В колонии Чекалин сможет поддерживать связь с детьми от бывшей жены Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) – звонить им и писать письма.

Адвокат Гуров также прокомментировал отъезд Лерчек в Китай. Ее партнер Луис Сквиччиарини не смог сопровождать блогера, так как перед отправлением у него не было загранпаспорта. Сейчас она находится в клинике без близких, что, как отметил защитник, осложняет ее положение. Несмотря на это, Лерчек надеется на эффективность предстоящего лечения.

Лерчек и ее бывшего мужа привлекли к уголовному делу о создании преступного сообщества и отмывании незаконно полученных средств в 2024 году.

Судебное производство в отношении Лерчек приостанавливали после того, как у нее диагностировали онкологическое заболевание. Позднее разбирательство возобновили. Блогеру назначили условное наказание, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты. Однако в ноябре Владимир Путин помиловал Чекалину, что позволило ей отправиться на лечение в Китай.

В апреле 2026 года Гагаринский суд Москвы назначил Чекалину 7 лет лишения свободы и штраф свыше 194 миллионов рублей. Его признали виновным в проведении валютных операций, связанных с переводом за рубеж выручки от продажи фитнес-марафонов. Деньги поступали на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZCO, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Чекалин обжаловал вынесенный ему приговор, но Мосгорсуд отклонил жалобу и сохранил решение суда первой инстанции в силе.

