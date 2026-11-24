Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

"Аэроэкспресс" проверил техническое состояние поездов и экспресс-автобусов, подготовил инфраструктуру и провел инструктажи для персонала перед началом зимы. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

В поездах выполнили сезонное техническое обслуживание, проверили системы безопасности и оповещения пассажиров. Кроме того, специалисты протестировали звуковые сигналы, прожекторы, освещение и отопление. Отдельное внимание уделили состоянию инфраструктуры и пассажирских терминалов.

В автобусах проконтролировали работу бортовых систем, провели ревизию тормозов, рулевого управления и ходовой части. Также проверили отопительное оборудование в салонах и систему охлаждения двигателей.

К зимним условиям подготовили и сотрудников компании. Машинисты и водители автобусов прошли инструктаж по безопасному управлению транспортом в сложную погоду. Кроме того, проверили готовность служб, отвечающих за чистоту и безопасность.

Подготовка направлена на обеспечение надежных и комфортных поездок в аэропорты Шереметьево и Домодедово независимо от погодных условий.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что работы проводятся по поручению Сергея Собянина.

Ранее о переходе на зимний режим работы сообщили в РЖД. Для борьбы со снегом и наледью компания подготовила более 1,45 тысячи единиц спецтехники, свыше 40 тысяч устройств очистки стрелочных переводов и более 15,5 тысячи систем электрообогрева. Кроме того, для сотрудников, работающих на открытом воздухе, оборудовали 15,8 тысячи пунктов обогрева.

