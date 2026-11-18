Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила к зиме более тысячи станций. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Работы провели на 1 098 станциях и остановочных пунктах. В столице и области подготовили к зимнему времени года 470 станций и остановочных пунктов. Также работы прошли в Тульском, Рязанском, Калужском и Курском центрах.

Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак отметил, что на объектах проверили состояние платформ, работоспособность тепловых завес, систем отопления и дверей в турникетных павильонах и зданиях вокзалов.

"Для нас важно, чтобы пассажирская инфраструктура стабильно работала в условиях низких температур и оставалась комфортной для пассажиров в течение всего зимнего сезона", – добавил он.

Кроме того, специалисты осмотрели оборудование в пассажирских зонах, при необходимости заменили доводчики и отрегулировали механизмы. Основной задачей являлось обслуживание тех элементов инфраструктуры, которые имеют влияние на комфорт пассажиров в холодное время года.

Ранее в Москве завершили промывку более двух тысяч инженерных сооружений перед наступлением устойчивых морозов. В перечень объектов вошли мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Специалисты очистили бетонные, металлические и стеклянные поверхности, конструктивные элементы сооружений, перила и лестничные сходы. При необходимости они также выполняли текущий ремонт.