Фонтаны в столице подготовили к зимнему сезону

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Фонтаны в столице подготовили к зимнему периоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, консервация состоит из целого комплекса мероприятий: из системы сливают воду, очищают скульптуры, чаши и оборудование, промывают сооружения. Затем демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, устанавливают заглушки.

Если у фонтана сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы, его защищают специальными конструкциями. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" работает единственный в столице светодинамический фонтан, который покрывают надувным куполом.

Кроме того, на Водоотводном канале и Братеевском пруду плавающие фонтаны разбирают полностью. Конструкции сухих фонтанов на площадях и в парках закрывают специальными экранами.

"В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля", – добавил Бирюков.

Заммэра уточнил, что в рамках подготовки проверят насосы, фильтры, струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов. Оборудование при необходимости обновят, коммуникации отремонтируют, гидравлику проверят.

В зимний период специалисты будут регулярно проверять состояние декоративных и конструктивных элементов сооружений. Это также коснется электротехнического оборудования, вентиляции и отопления насосных станций.

Ранее фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ законсервировали к зиме. Оба объекта – архитектурно-художественные сооружения с множеством позолоченных скульптур, а также декоративных элементов из меди и бронзы. Из-за этого их приводят в порядок с особой осторожностью, а промывка проводится только вручную.

Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистили мягкими кистями с раствором лимонной кислоты. Гранитную поверхность вымыли под высоким давлением, используя моющий состав.