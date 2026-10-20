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Новости

20 октября, 10:35

Город

Мраморные скульптуры в усадьбе Кусково подготовят к зиме

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В усадьбе Кусково начали подготовку к зимнему сезону – мраморные скульптуры укроют защитными футлярами, передает портал мэра и правительства столицы.

Футляры на статуи и бюсты надевают каждый год перед холодами, а весной скульптуры снова станут доступны посетителям. В парке можно увидеть бюсты античных богов и правителей, а также аллегорические фигуры, символизирующие стихии и времена года. В центре партера стоит колонна со статуей Минервы, в которой воплощена императрица Екатерина I, не раз бывавшая в Кусково.

С 14 октября Кусково работает по зимнему графику. Парк, павильон "Эрмитаж", Большая Каменная оранжерея, Голландский и Итальянский домики принимают гостей до 18 часов, дворец и павильон "Грот" – до 16 часов.

При этом 21 октября в Швейцарском домике проведут экскурсию по выставке "Граф С. Д. Шереметев. Страницы истории". 22 октября запланирована программа "Скульптура. Просто о сложном", а 1 ноября – обзорная экскурсия "Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы Кусково".

Ранее к осенне-зимнему сезону подготовили мультимедийную достопримечательность "Матрешка Москвы". Специалисты проверили готовность более 300 тысяч элементов к работе в холодное время года. Конструкция оснащена оборудованием, которое обеспечивает бесперебойную работу при сложных погодных условиях, в том числе при влажности воздуха 100%.

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