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15 октября, 10:32

Город

Фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" начали готовить к зиме

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В музее-заповеднике "Царицыно" приступили к подготовке светодинамического фонтана к зимнему сезону. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы столичных фонтанов перед наступлением холодов защищают специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в "Царицыне" ежегодно накрывают именно воздухоопорным куполом.

Конструкция состоит из восьми секторов весом по 400 килограммов и центральной соединительной детали. В ее монтаже участвуют около 20 специалистов, работы занимают примерно неделю. Чтобы купол сохранял форму, круглосуточно работает высокопроизводительный вентилятор, размещенный в специально оборудованном помещении.

Три года назад сооружение капитально отремонтировали. Специалисты полностью обновили акустическую систему и электронное управление, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения.

Также отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов и лестниц, а также мощение вокруг фонтана. После обновления оборудования и коммуникаций стали ярче цвета, разнообразнее эффекты струй и звуковое сопровождение.

В течение зимы специалисты проверят системы фонтана, подсветку и насосное оборудование. При необходимости они обновят облицовку чаш и парапетов. Само гидротехническое сооружение и прилегающую территорию будут регулярно очищать от снега и наледи.

Ранее на Водоотводном канале в Москве демонтировали 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста между Кадашевской и Болотной набережными. Конструкции отправили на склад для технического обслуживания и подготовки к следующему сезону.

Памятники и фонтаны Москвы готовят к наступлению зимы

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