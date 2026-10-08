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08 октября, 11:49

Город

14 фонтанов на Центральной аллее ВДНХ начали готовить к зиме

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке 14 фонтанов на Центральной аллее ВДНХ к зимнему периоду. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сезон работы фонтанов в столице завершился 1 октября. 8-го числа коммунальные службы начали консервацию сооружений на ВДНХ, которые относятся к сложным архитектурно-художественным объектам с большим количеством декоративных элементов.

Во время подготовки сначала сливают воду из системы и промывают чаши специальными средствами. Затем трубопроводы продувают, чтобы удалить остатки воды, очищают фильтры, снимают элементы подводной подсветки и оборудование для формирования струй. К промывке фонтанов привлекли бригаду коммунальных служб и поливомоечную машину.

Зимой специалисты проверят техническое состояние самих фонтанов, конструкций в подземных коллекторах, гидравлических систем и насосного оборудования.

Ранее к холодному периоду также начали готовить фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. В работах участвуют 20 специалистов и 5 поливомоечных машин. После завершения этих мероприятий специалисты начнут готовить оборудование к следующему сезону.

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