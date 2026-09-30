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30 сентября, 15:15

Город

В Москве провели промывку Бородинского моста

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли Бородинский мост в Москве. Они очистили ограждения, парапеты и лестничные сходы с помощью моющих средств и аппаратов высокого давления, сообщает пресс-служба КГХ.

Особое внимание уделили колоннадам дорического ордера со стороны Смоленской площади. Полукруглые колоннады из шести колонн соединены общим карнизом, на котором установлены чугунные пирамиды из древних воинских доспехов и знамен. Также промыли гранитные обелиски с именами героев Отечественной войны 1812 года и чугунные медальоны на решетках парапета.

В работах были задействованы четверо рабочих и две поливомоечные машины. На полную очистку сооружения ушло около пяти часов. Движение транспорта по мосту на время работ не ограничивали.

Ранее на Манежной площади началась промывка фонтана "Река Неглинная". Уточнялось, что из его чаши сольют воду, затем ее и находящиеся здесь же скульптуры обработают моющими средствами и промоют с помощью аппарата высокого давления. Сам фонтан выполнен в виде русла реки с установленными в нем скульптурами по мотивам русских сказок.

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