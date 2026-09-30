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30 сентября, 15:30

Общество

Критика Соседова похоронили на Перепечинском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Ранее с ним простились в Большом зале Троекуровского кладбища. Церемония была открыта для всех желающих – пришли сотни человек, в том числе его 90-летняя мать Антонина и коллеги по цеху. Среди них, например, актер Алексей Елистратов, певцы Алексей Глызин, Наташа Королева и Наталья Гулькина, народный артист России Эдгард Запашный и другие.

В последний путь Соседова проводили аплодисментами. Он похоронен рядом с отцом.

По информации РИА Новости, во время похорон матери критика стало плохо. У нее поднялось давление. На место прибыли медики, которые оказали ей помощь и дали успокоительное.

Критик скончался 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии, куда приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты. Ему было 58 лет.

По словам его матери, Соседов скончался в ходе операции, которая потребовалась ему после падения с лестницы в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев уточнял, что Соседов потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Известность журналисту принесли съемки в программе "Акулы пера", выходившей в 1990-е годы. Также он известен аудитории по проектам "Ты – суперстар!", "Суперстар! Возвращение" и другим музыкальным шоу. Кроме того, он был ведущим программы "За гранью" на НТВ.

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