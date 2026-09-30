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30 сентября, 16:09

Транспорт

Трамвай № 5 стал одним из самых востребованных у москвичей

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

После восстановления трамвайного движения по Трифоновской улице маршрут № 5 вновь связал Белорусский вокзал и станцию метро "Рижская". Число поездок на этом направлении выросло более чем в 8 раз, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Когда маршрут электробуса С510 заменили на трамвайный, среднее количество поездок увеличилось с 1 до более 8 тысяч в день.

"По поручению Сергея Собянина мы восстановили трамвайное движение на Трифоновской улице после 30-летнего перерыва. Сегодня видим, насколько востребованным оказался маршрут № 5: пассажиры совершают здесь более восьми тысяч поездок в день – это в восемь раз больше, чем было на данном направлении до возвращения трамвая. Такой результат еще раз доказывает, что такой вид транспорта играет очень важную роль в городской среде столицы", – отметил вице-мэр.

Маршрут № 5 возобновил работу в прошлом году. Он проходит по исторической трассе и соединяет крупные транспортные узлы города. Пассажиры могут совершить восемь пересадок на станции метро и МЦД.

Благодаря передовым технологиям удалось возобновить трамвайное сообщение на Трифоновской улице без прокладки контактной сети. В эксплуатации находятся исключительно низкопольные вагоны модели "Львенок-Москва", оснащенные инновационной системой автономного передвижения.

За счет этой технологии составы способны преодолевать дистанцию свыше четырех километров без подключения к внешней электросети, связывая улицу Образцова со станцией метро "Рижская" и возвращаясь обратно. Подобный маршрут с пассажирами представляет собой самый длинный в России отрезок пути для беспроводных трамваев.

Трамваи оснащены просторными салонами, системой климат-контроля и разъемами для зарядки мобильных устройств, а низкопольная конструкция делает поездки удобнее для всех пассажиров.

Важной точкой на маршруте является Российский университет транспорта, который в 2026 году отмечает 130-летие. Рядом с остановками расположены пять крупных вузов. Трамвай стал одним из основных вариантов поездок от станции метро "Рижская" и Белорусского вокзала для 25 тысяч студентов.

Ранее сообщалось, что беспилотные испытательные трамваи-лаборатории начали собирать данные на всех 11 маршрутах Краснопресненской трамвайной линии. Такой транспорт ездит по маршрутам без пассажиров, но с водителем за пультом. Специалист полностью контролирует движение, а датчики собирают необходимые сведения.

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