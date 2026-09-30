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Новости

30 сентября, 16:37

Город

Московский зоопарк скорректирует режим работы с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский зоопарк с 1 октября скорректирует режим работы в связи с сокращением светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

С этого дня оно будет открыто для посетителей с 07:30 до 19:00. Вход и кассы закрываются в 18:00. Попасть на территорию можно через три входа:

  • главный вход;
  • вход у Детского зоопарка (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43);
  • вход у станции метро "Баррикадная" (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3).

В пресс-службе отметили, что белая медведица Айка, как и сотни других животных, осенью по-прежнему активна и ждет гостей.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке начался традиционный период осенней зажировки манула Тимофея. К концу сентября его вес составил 5 килограммов, в то время как минимальный летний показатель составлял 3,7 килограмма.

В Московском зоопарке манул Тимофей начал набирать вес к зиме

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