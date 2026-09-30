Жительница Огайо подала в суд на больницу из-за ампутации не той ноги

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В американском штате Огайо женщина по имени Шэрон Джекс подала иск к больнице, поскольку в ходе операции ей ампутировали не ту ногу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Джекс должна была перенести ампутацию правой ноги ниже колена из-за онкологического заболевания. Однако, согласно иску, хирургическая бригада по ошибке удалила ее здоровую левую ногу.

После этого у пациентки все равно ампутировали и больную правую конечность, и в итоге женщина осталась без обеих ног.

Адвокат Джекс утверждает: перед операцией хирург правильно обозначил ту конечность, которую нужно было удалить. По его словам, отметка оставалась на правой ноге даже после ампутации левой.

В больнице заявили, что установленные правила работы операционной "не были соблюдены". Также сообщается, что медицинские сотрудники, участвовавшие в операции, больше не занимают прежние должности.

Джекс требует компенсацию за полученную инвалидность, физические и моральные страдания, а также медицинские расходы.

Ранее у мужчины из Техаса после визита к стоматологу ампутировали руки и ноги. Он пришел на осмотр с воспаленными деснами, которые начали кровоточить при прикосновении врача. Примерно через 45 минут состояние пациента резко ухудшилось, его знобило, и, несмотря на госпитализацию, ему становилось хуже. Выяснилось, что у мужчины развился сепсис, а затем произошла остановка сердца.

