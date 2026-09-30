Sky News: принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за своими детьми в школе

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обвинили папарацци в слежке за своими детьми в новой школе. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на представителя семьи.

Двоих мужчин с рюкзаками и на белом фургоне заметили частная охрана и сотрудники учебного заведения. Установлено, что это были фотографы, работавшие на европейское издание.

По данным телеканала, папарацци якобы обходили периметр школы, в которой учатся дети супругов. А также заглядывали на территорию и наблюдали за ними, пока они занимались своими делами. Представитель семьи назвал их действия чрезвычайно безрассудными.

Ранее герцог Сассекский сообщил, что его дети успешно адаптировались к учебе в Великобритании. Отвечая на вопрос, что побудило семью к переезду, принц лаконично ответил, что "много причин", не уточнив деталей.

О возвращении принца Гарри и Маркл в Великобританию стало известно в конце августа. Они планировали поселиться в частном доме за пределами Лондона.

По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После возвращения Гарри появился на публике, посетив лондонскую студию Tower Bridge Studios.