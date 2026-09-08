Принц Гарри впервые появился на публике после возвращения в Великобританию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/towerbridgestudios

Принц Гарри впервые после возвращения в Великобританию появился на публике. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание People.

4 сентября младший сын короля Карла III посетил лондонскую студию Tower Bridge Studios, где записывают подкасты. Принц оставил автограф на стене, где расписываются знаменитые гости. Он также сфотографировался там в белой рубашке, черном пиджаке и джинсах. Представители студии поблагодарили его за визит.

"Спасибо, принц Гарри, за то, что выбрали Tower Bridge Studios! Нам было невероятно приятно видеть вас и вашу подпись на стене. Мы с нетерпением ждем вашего возвращения", – написали они в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным издания, Гарри провел в студии большую часть дня, работая над "загадочным проектом". Инсайдер рассказал, что он был очень вежлив со всеми и с радостью оставил автограф. По его словам, все прошло очень непринужденно.

В конце августа стало известно о планах принца Гарри и его супруги Меган Маркл вернуться в Великобританию. Отмечалось, что супруги снимут частный дом за пределами Лондона.

СМИ писали, что они прибыли в Бирмингем 26 августа. Источники при этом не исключали, что их переезд может оказаться временным и продлиться от шести месяцев до нескольких лет.