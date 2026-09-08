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08 сентября, 12:03

Политика

Новые партнерские Русские дома откроют в 11 странах

Фото: depositphotos/labrador

Сеть партнерских Русских домов расширится на 11 стран. Соглашения об этом подписал руководитель Россотрудничества Игорь Чайка в ходе церемонии в Общественной палате РФ, передает ТАСС.

До этого во всем мире работали 25 партнерских Русских домов в 22 государствах. Таким образом, за один день сеть расширилась почти в 1,5 раза. Новые площадки появятся в Армении, Кении, Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Таиланде и Того.

Глава Россотрудничества добавил, что благодаря данному решению меняется программа Русских домов. В частности, увеличивается интенсивность работы и степень контроля, а также вводится система оценки качества.

"Рассчитываем на большую вовлеченность наших партнеров и конкретный результат – в продвижении русского языка, российского образования, науки и культуры, реализации исторических, молодежных, гуманитарных и других проектов", – заявил Чайка.

Ранее руководитель Россотрудничества сообщил об открытии Русского дома в Дамаске, который был закрыт с декабря 2024 года. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече представителей ведомства и сирийской стороны. Кроме того, стороны условились увеличить образовательные квоты.

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