BFMTV: две похищенные из музея Ренуара во Франции картины возвращены

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Две из четырех картин, похищенных из музея Пьера Огюста Ренуара в городе Кань-сюр-Мер на юге Франции, были брошены похитителями и возвращены. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на мэра города Брайана Массона.

Злоумышленники вынесли из музея Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер под Ниццей четыре полотна рано утром 8 сентября. Музейная сигнализация сработала около 06:00 по местному времени. На вызов прибыли правоохранители. При этом список похищенных экспонатов не уточнялся.

Ранее в библиотеках Европы произошла серия краж русских книг. Инциденты были зафиксированы в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. Преступники целенаправленно охотились за работами Александра Пушкина, Николая Гоголя и других классиков.

Воры действовали по определенной схеме. Сначала в учреждение приходил человек с просьбой показать русские издания якобы для научной работы. Злоумышленник изучает размер книги и отдел, где она хранится. На следующий день приходили в библиотеку другие люди, которые воровали книги.