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18 августа, 17:15

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FAZ: по Европе прокатилась волна краж русских книг из библиотек

По Европе прокатилась волна краж русских книг из библиотек – СМИ

Фото: depositphotos/Baloncici

Волна краж русских книг прокатилась по библиотекам Европы. Неизвестные охотятся за произведениями Александра Пушкина, Николая Гоголя и других классиков, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Инциденты зафиксированы в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии. Преступники действуют по одной схеме: сначала в библиотеку приходит человек, который просит показать русские издания якобы для научной работы, изучает размер книги и отдел, где она хранится. На следующий день появляются другие люди, которые и совершают кражу.

Библиотекари не всегда распознают обман, поскольку злоумышленники умело имитируют интерес к русской литературе. Уточняется, что в Берлинской государственной библиотеке были похищены стихотворение "Братья-разбойники" 1827 года, историческая драма "Борис Годунов" 1831 года и "Кавказский пленник" 1828 года за авторством Пушкина.

В других европейских библиотеках пропали романы Гоголя, Лермонтова и других авторов. По факту краж открыто расследование, злоумышленников пока не нашли.

Ранее столичная галерея "Веллум" подтвердила кражу финансовых документов, экспертных заключений и более 20 картин, заявив, что принимает все меры для их возврата. Из учреждения были украдены картина Александра Бенуа "Ферма в Примеле Берань" стоимостью 2 миллиона рублей, работа Владимира Яковлева "Два цветка" (1,5 миллиона) и другие произведения.

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